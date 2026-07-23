GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFırtına Sancaktepe'de esti: Ağaçlar araçların üzerine devrildi
HaberlerGündem Haberleri Fırtına Sancaktepe'de esti: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

Fırtına Sancaktepe'de esti: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

23.07.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Fırtına Sancaktepe'de esti: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına Sancaktepe ilçesinde ağaçların devrilmesine ve büyük çapta hasara neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Topal Osman Caddesi’nde bulunan mesire alanında meydana geldi. İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle mesire alanındaki ağaçlardan biri kökünden devrilerek park halindeki, Ramazan Culfa’ya ait 34 DOD 741 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Ağacın altında kalan araçta büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testere yardımıyla keserek aracın üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken araçta hasar medyana geldi.

Fırtına Sancaktepede esti: Ağaçlar araçların üzerine devrildi

Aracının büyük zarar gördüğünü belirten Ramazan Culfa, “Ağaç arabamızın üzerine devrildi. Bu ağaç bir çocuğun ya da bir insanın üzerine de devrilebilirdi. Gerçekten çok büyük bir ağaçtı. Aracımız çok büyük hasar gördü. Bize de zarar verebilirdi. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Köylerden tek tek toplanıp servete dönüştürülüyor! ABD ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor
#Gündem

Köylerden tek tek toplanıp servete dönüştürülüyor! ABD ve Avrupa'da kapış kapış satılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan eserin takdim metnini yazdı: Ayasofya-i Kebir Camii çağ açıp çağ kapatan kutlu fethin zafer nişânesidir
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan eserin takdim metnini yazdı: Ayasofya-i Kebir Camii çağ açıp çağ kapatan kutlu fethin zafer nişânesidir

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ FIRSATI 2026 | Emekliye ÖTV’siz araç geliyor mu? Karar TBMM'ye geldi mi? İşte Özel Tüketim Vergisi muafiyet şartları
#Ekonomi

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ FIRSATI 2026 | Emekliye ÖTV’siz araç geliyor mu? Karar TBMM'ye geldi mi? İşte Özel Tüketim Vergisi muafiyet şartları