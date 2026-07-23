HAC KURA SONUÇLARI 2027 İSİM LİSTESİ TC No ile sorgulama E Devlet ASİL ve YEDEK İsim Listesi

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Bu yıl hac kurasına katılan aday sayısı dikkat çekti. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 milyon 878 bin 46 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı.



Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı ise 84 bin 942 kişi olarak açıklandı.