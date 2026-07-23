HAC KURA SONUÇLARI 2027 İSİM LİSTESİ TC No ile sorgulama E Devlet ASİL ve YEDEK İsim Listesi
Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çekilişin ardından asil ve yedek kura sonuçları ile isim listesi e-Devlet üzerinden erişime açıldı. İşte T.C. Kimlik Numarası ile 2027 Diyanet hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
2027 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların merakla beklediği hac kura çekimi dün gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte gelecek yıl hac ibadetini yerine getirecek adayların belirlenme süreci tamamlandı.
Hacı adayları kura çekimini canlı olarak takip ederken, sonuçlar sisteme yüklendi.
HAC KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
2027 Hac Kura Sonuçları ve İsim Listesi Nereden, Nasıl Öğrenilir?
Kura işlemlerinin noktalanmasıyla birlikte kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek isim listesi sistemde yerini aldı.
Sorgulama Adresi: Hac kura sonuçları sadece e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilebiliyor.
Nasıl Sorgulanır? T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet ekranından sonuç belgesine ulaşılabiliyor.
Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, belirtilen takvim ve tarihler doğrultusunda kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.
HAC KURA SONUÇLARI E DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
HAC SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
2027 hac kura sonuçları;
e-Devlet sistemi üzerinden,
Hac işlemleri ekranından,
SMS bilgilendirmeleri aracılığıyla öğrenilebilir.
1 MİLYON 878 BİN KİŞİ KURA HEYECANI YAŞIYOR
Bu yıl hac kurasına katılan aday sayısı dikkat çekti. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 milyon 878 bin 46 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı.
Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı ise 84 bin 942 kişi olarak açıklandı.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurada hac hakkı elde eden vatandaşlar için kesin kayıt takvimi de netleşti.
Buna göre kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz - 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
2027 HAC YOLCULUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet'in açıkladığı takvime göre hacı adaylarının:
Gidişleri 17 Nisan - 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında,Dönüşleri ise 20 Mayıs - 15 Haziran 2027 tarihleri arasındagerçekleştirilecek.
Kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz ile 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.