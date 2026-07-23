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Balıkesir'de ulaşımı değiştirecek proje! Yeni akıllı kavşakta sona gelindi

23.07.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ulaşımı rahatlatacak yeni akıllı kavşak projesinde sona gelindi. Hizmete girmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun azalması, ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedeflenen kavşak, özellikle okullar bölgesindeki sürücüler ve yayalar için önemli kolaylık sağlayacak.

1Balıkesir'de ulaşımı değiştirecek proje! Yeni akıllı kavşakta sona gelindi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yeni akıllı kavşağın hizmete girmesiyle birlikte bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun azalması, ulaşımın daha akıcı hale gelmesi ve can güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

2Balıkesir'de ulaşımı değiştirecek proje! Yeni akıllı kavşakta sona gelindi

Ayvalık Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vatan Caddesi'nde Adliye arkasındaki okullar bölgesinde yer alan SGK Kavşağı ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

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3Balıkesir'de ulaşımı değiştirecek proje! Yeni akıllı kavşakta sona gelindi

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ayvalık'ın 7. akıllı kavşağı hizmete girecek. Ana arter, Sahil Kent Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, Adliye ve okullar bölgesine ulaşımı sağlayan güzergâhta trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

4Balıkesir'de ulaşımı değiştirecek proje! Yeni akıllı kavşakta sona gelindi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin özellikle öğrenciler ve yayalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık'ın her noktasında güvenli ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.