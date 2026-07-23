Balıkesir'de ulaşımı değiştirecek proje! Yeni akıllı kavşakta sona gelindi

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin özellikle öğrenciler ve yayalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık'ın her noktasında güvenli ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.