Balıkesir'de ulaşımı değiştirecek proje! Yeni akıllı kavşakta sona gelindi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ulaşımı rahatlatacak yeni akıllı kavşak projesinde sona gelindi. Hizmete girmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun azalması, ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale gelmesi hedeflenen kavşak, özellikle okullar bölgesindeki sürücüler ve yayalar için önemli kolaylık sağlayacak.
Ayvalık Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vatan Caddesi'nde Adliye arkasındaki okullar bölgesinde yer alan SGK Kavşağı ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ayvalık'ın 7. akıllı kavşağı hizmete girecek. Ana arter, Sahil Kent Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, Adliye ve okullar bölgesine ulaşımı sağlayan güzergâhta trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin özellikle öğrenciler ve yayalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık'ın her noktasında güvenli ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.