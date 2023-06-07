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Gaziantep'te 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın aktardığı veriye göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07.06.2023 - 08:57 |
Gaziantep'te 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 08.07'de 3.7 büyüklüğünde ve 13.13 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

 

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