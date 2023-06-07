Gaziantep'te 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın aktardığı veriye göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
07.06.2023 - 08:57 |
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 08.07'de 3.7 büyüklüğünde ve 13.13 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:İslahiye (Gaziantep)
Tarih:2023-06-07
Saat:08:07:04 TSİ
Enlem:36.9 N
Boylam:36.581 E
Derinlik:13.13 km
Detay:https://t.co/0GpYbHphB0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi