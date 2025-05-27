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Gaziantep'de kaybolan 10 yaşındaki Onur'u arama çalışmaları sürüyor

27.05.2025 - 17:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Gaziantep'de kaybolan 10 yaşındaki Onur'u arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

Murat ve Aynur Özdemir çiftinin 24 Mayıs'ta kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Fırat Nehri'ne çok yakın bir bölgede bulunan fıstık bahçesinde kaybolan Onur Özdemir için sarp kayalıklar ve dağlık alandan oluşan arazide tarama yapılıyor.

Yaklaşık 60 kilometrelik geniş bir alanda gerçekleştirilen çalışmalarda AFAD, jandarma, Polis Arama Kurtarma (PAK) timleri, köy korucuları, belediye personeli ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de görev alıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, arama tarama çalışmalarının üçüncü gününde aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Fırat Nehri'nde su altında ve üstünde ekiplerin çalıştığını belirten İşçimen, şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel ekiplere destek olarak katılan gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sahada görev alan kişi sayısı bini aştı. Bulunduğumuz coğrafyada sarp kayalıkların olması ve engebeli arazi nedeniyle arama faaliyetlerini zorlaştırıyor. Eğitim almış ekiplerimizle bu zorlukları aşıyoruz. Gelen ihbarı anında değerlendirerek müdahale ediyoruz."

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