Gaziantep toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Gaziantep’te 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

GAZİANTEP'TE 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen uygulamaları kapsamında, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:

BELEDİYE OTOBÜSLERİ (TURUNCU OTOBÜSLER)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Turuncu Otobüsler", 1 Ocak 2026 günü gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir. Vatandaşlar Gaziantep Kartlarını okutacak ancak bakiyelerinden herhangi bir ücret düşmeyecektir. Bu uygulama sayesinde vatandaşların yılın ilk gününde şehir içi hareketliliği desteklenmektedir.

TRAMVAY SEFERLERİ

Adliye-Burç Kavşağı ve diğer tüm tramvay hatlarında 1 Ocak günü ulaşım ücretsiz olacaktır. Yılbaşı gecesi yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerini sabaha kadar sürdüren tramvay hatları, gün içinde de bayram tarifesiyle ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ (MAVİ VE SARI OTOBÜSLER)

Önemli Uyarı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım kararı sadece belediyeye ait araçları kapsamaktadır. Özel Halk Otobüsleri (Mavi ve Sarı araçlar) ile minibüslerde ücretsiz taşıma uygulaması yoktur. Bu araçlarda standart ücret tarifesi geçerliliğini korumaktadır.

1 OCAK GAZİANTEP ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bugün resmi tatil olması nedeniyle ulaşımda sefer sıklıkları "Pazar Günü" tarifesine göre düzenlenmiştir.