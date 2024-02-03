Gaziantep İslahiye deprem konutları kura sonuçları | Gaziantep TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, Gaziantep Nurdağı TOKİ evleri saat kaçta?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek. İslahiye’de toplamda 17 bloktan oluşan ve 4 bloku 3+1, 13 bloku 2+1 olan içerisinde ortak yaşam alanları ve çocuk oyun alanları bulunan toplam 405 deprem konutunun yapımı tamamlandı. İşte Gaziantep İslahiye deprem konutları kura sonuçları ve Gaziantep TOKİ deprem konutları kura çekimi…

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Tamamlanan deprem konutlarının 4 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’e gelmesiyle birlikte kura ile teslim edilmesi bekleniyor.

75 bine ulaşacak

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek. Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

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