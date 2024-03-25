Gaziantep ilçe seçim sonuçları 2024: Nurdağı seçim sonuçlarına göre kim kazandı?

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de heyecan devam ediyor. Anlık verilerle birlikte Nurdağı ilçe seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları gazetevatan seçim sayfasından takip edilebilecek. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları yine aynı sayfada olacak.

Gaziantep Nurdağı ilçe seçim sonuçları 2024

Şehirlerde ve ilçelerde yerel seçim sonuçlarını takip etmek ve incelemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

Gaziantep Nurdağı ilçesi seçim sonuçları için tıklayınız





Nurdağı ilçesi dahil olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay seçim sayfamızda olacak. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

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