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Gazetecilere yeşil pasaport geliyor! Meclis'e sunuldu

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport uygulamasına ilişkin bir kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

05.01.2024 - 14:48 |
Gazetecilere yeşil pasaport geliyor! Meclis'e sunuldu

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 15 yıl kıdemi bulunan basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

MHP'li vekil İsmail Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

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