Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz, Sultangazi'de dün motosikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rauf Kemal Gerz için Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Rauf Gerz'in eşi Hatice Gerz ve oğlu Atahan Gerz taziyeleri kabul etti. Gerz'in yakınlarının yanı sıra çok sayıda motosiklet kulübü üyesi, meslektaşı ve sevenleri törende yer aldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Rauf Gerz'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Gerz'in cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BİR NEVİ CİNAYET GİBİ BİR KAZA ASLINDA'

Supereva Motosiklet Kulübü Başkanı Muhammed Kurt, "Rauf Gerz hepimizin bir abisiydi. Motosiklet camiasına çok önem vermiş, değer vermiş bir adamdı. Ölümü bizi sarstı. Bir nevi cinayet gibi bir kaza aslında. Kendi de bunun konuşulmasını isterdi. Hem iyi bir ağabey, hem iyi bir babaydı. Şu an atlatamıyoruz. Hepimiz kilitlendik kaldık" dedi.

"ÇEVRESİNDEKİ HERKESE DOKUNMUŞLUĞU VARDIR"

Gazeteci İbrahim Köktener, "Benim 40 yıla yakın arkadaşımdı. Gazetecilikten başlayan dostluğumuz 80'li yıllardan itibaren bugüne kadar sürdü. Ailemden birisi olmuş, çok değer verdiğim biriydi. İnsan seven, hayvan seven, yeryüzündeki tüm canlıları seven çok değerli bir dostu kaybettik. Kabul edilebilir bir şey değil ama hayat. Motor konusunda çok bilgili ve deneyimliydi. İnanamıyorum. Görüntülerinden de belli, bu bir cinayet, Rauf öldürüldü. Çevresindeki herkese dokunmuşluğu vardır" şeklinde konuştu.

"BARİYER SEBEBİYLE ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

Supereva Motosiklet Kulübü Üyesi Serdar Gürcan "Bariyer meselesi neredeyse 10 senedir konuşulan bir sorun. Daha önceden bu tip yerlere su varilleri konuluyordu. O bile etkili olurdu. Motorcunun bariyer altına girerek, boynunun kırılması kötü bir durum. Bir sakatlıkla kurtulabileceği, bir kazada bariyerler sebebiyle arkadaşımızı kaybettik" diye konuştu.