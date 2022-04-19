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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu paylaşımı nedeniyle tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.04.2022 - 22:49 | | Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu paylaşımı nedeniyle tutuklandı!

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını paylaşmıştı. Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında şikayetçi olduğu Haskoloğlu, Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Haskoloğlu, ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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