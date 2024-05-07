Gasp edemeyince pompalı tüfekle ateş açtı! O anlar saniye saniye yakalandı
İstanbul'un Beylikdüzü İlçesinin Gürpınar Mahallesi Kartal Sokak’ta 2 şüpheli, sokakta yürüyen 1 kişiyi gasp etmeye çalıştı. Şüphelilerden biri kaçan kişinin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Pompalı tüfekli saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı.
07.05.2024 - 14:24 | | DHA
İstanbul'un Beylikdüzü İlçesinde olay, Pazartesi gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. Süleyman K. ve arkadaşı, sokakta yürüyen 1 kişiyi gasp etmeye çalıştı. Kaçmaya başlayan kişiyle şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Süleyman K. kaçan kişinin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı.
GÖZ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, pompalı tüfekle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Süleyman K. gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.