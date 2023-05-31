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Galatasaray'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'tan 2 milyon TL'lik bonus!

İzmir temsilcisi Altay, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte Kazımcan Karataş transferinden 2 milyon TL şampiyonluk bonusu kazandı.

31.05.2023 - 15:41 | | İHA
Galatasaray'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'tan 2 milyon TL'lik bonus!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yaz transfer döneminde 20 milyon TL bonservis bedeliyle Galatasaray'a sattığı Kazımcan Karataş'ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasıyla oyuncunun sözleşmesinde bulunan 2 Milyon TL’lik transfer bonusu devreye girdi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7’si ilk 11 olmak üzere toplam 10 maça çıkma başarısı gösterdi.

Öte yandan Altay, 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

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Kazımcan, Altay’da play-off şampiyonluğu yaşamıştı

Altyapısından yetiştiği Altay’da 2019-2020 sezonunda profesyonel olan Kazımcan Karataş, daha sonraki 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla 1. Lig’de play-off’tan şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

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Altay’ın Süper Lig’de oynadığı 2021-2022 döneminde vazgeçilmezi olan genç oyuncu Galatasaray tarafından yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara katıldı.

Galatasarayın genç yıldızı Kazımcan Karataştan 2 milyon TLlik bonus

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