G-20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Olanlar tahammül sınırını aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gazze'de olanlar tahammül sınırını aştı. Burada savaş suçu, insanlığa karşı suç işlenmektedir. Biz hiçbir şekilde sivillere dönük eylemleri masum ve meşru görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni Delhi zirvesinden bu yana G20 ülkeleri olarak karşılaştığımız sınamalara sürekli bir yenileri ekleniyor.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk bu günü göremedi. İsrail, ölümden kaçan için som bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları bombaladı.

Gazze'de olanlar tahammül sınırını aştı.

Burada savaş suçu, insanlığa karşı suç işlenmektedir. Biz hiçbir şekilde sivillere dönük eylemleri masum ve meşru görmüyoruz. Buradaki ldierleri de Müslüman, Hristiyan, yahudi diye ayırmadan tepki vermeye davet ediyorum.

Bağımsız bir Filistin'in kurulması gerektiğini gördük. Biz Türkiye dahil garantörlük dahil başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. İnsani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz.

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Siz dostlarımı, insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda gerekli adımları atmaya davet ediyorum.

1 Aralık itibarıyla G20 dönem başkanlığını devralacak Brezilya'ya başarılar diliyorum.