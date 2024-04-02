GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Futbol Disiplin Talimayı 45. maddesi nedir, hangi hükümleri içerir? Futbol Disiplin Talimatı 45. madde cezası ne kadar?
ABONE OL

Futbol Disiplin Talimayı 45. maddesi nedir, hangi hükümleri içerir? Futbol Disiplin Talimatı 45. madde cezası ne kadar?

Futbol Disiplin Talimatı 45. maddesi hakkında araştırmalar başladı. Alınan kararlar dolayısıyla merak edilen müsabakaya engel olmak başlığı altında yer alan maddede futbolcular, yöneticiler ve teknik ekip için geçelidir. Peki futbol disiplin talimatı 45. madde cezası ne kadar

02.04.2024 - 11:44 |
Futbol Disiplin Talimayı 45. maddesi nedir, hangi hükümleri içerir? Futbol Disiplin Talimatı 45. madde cezası ne kadar?

Futbol Disiplin Talimatı 45. maddesi hakkında araştırmalar başladı. Alınan kararlar dolayısıyla merak edilen müsabakaya engel olmak başlığı altında yer alan maddede futbolcular, yöneticiler ve teknik ekip için geçelidir. Peki futbol disiplin talimatı 45. madde cezası ne kadar?

Türk futbolunda yaşanan olaylar nedeniyle alınan kararlar sonrası futbol disiplin talimatı 45. maddesi gündem oldu. Teknik ekip, futbolcuları ilgilendiren ve müsabakaya engel olmak başlığı altında yer alan 45. madde neler içeriyor?

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 45. MADDE NEDİR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesinin kapsamı; Müsabakanın başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

GÜNCEL HABERLER

iftara gitti silahlı saldırıdan kurtuldu! Koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet etti

iftara gitti silahlı saldırıdan kurtuldu! Koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet etti
Kızlarına bayramlık almaya giden anneye yaya geçidinde otomobil çarptı

Kızlarına bayramlık almaya giden anneye yaya geçidinde otomobil çarptı
'O delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın' dedi, soluğu karakolda aldı

'O delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın' dedi, soluğu karakolda aldı