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Fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltında

Ekipler fuhuş ihbarı üzerine harekete geçti. Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2’si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

14.07.2023 - 10:38 |
Fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltında

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da örgütlü olarak ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçlarına ilişkin şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen 14 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, bilgisayarlarına da el konuldu. Eskişehir’e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin, Eskişehir’de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı ‘sistem odası’ kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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