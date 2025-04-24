FÜ’de isim değişikliği: Kültür Park, "50. Yıl Parkı" oldu

Fırat Üniversitesi, 50. yıl anısına parkın adını değiştirerek hem tarihi bir vurgu yapmayı hem de üniversite kültürüne kalıcı bir katkı sunmayı amaçlıyor. Öte yandan, parkta önümüzdeki dönemde çeşitli yeniliklerin yapılacağı da açıklandı. Yapılacak düzenlemelerle birlikte parkın daha modern ve işlevsel bir hale getirilmesi planlanıyor. Fırat Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları için önemli bir sosyal alan olan park, yeni ismiyle üniversitenin 50 yıllık geçmişine vurgu yapan sembolik bir mekana dönüşüyor.