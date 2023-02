Fuat Oktay: Uluslararası toplumu, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye' projesi kapsamında Türkiye'nin KKTC'ye yollayacağı eğitim materyallerini uğurlanması törenine katıldı. Törende Oktay'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.



'KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDAYIZ'



Törende konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıktan ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma kadar her alanda Kıbrıs Türkünün yanında olduklarını belirterek, "Eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadrosunun güçlendirilmesine, yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Amacımız, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, aynı zamanda ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Onlara ne kadar eğilir; analitik ve bilimsel gelişimlerinin yanında milli manevi yönlerden de onları ne kadar güçlendirirsek, Kıbrıs Türk Devleti'nin yarınları o kadar aydınlık olacaktır" dedi.





'KIBRIS'IN GÜÇLENMESİ OLMAZSA OLMAZIMIZDIR'



KKTC'de şu anki mevcut eğitim yapısında eksiklikler olduğunu ve eğitim alanında yapısal reforma ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Oktay, eğitim ihmal edilirse sonuçlarının da ağır olacağını ifade ederek, "Bu bilinçle; Kuzey Kıbrıs'ta bilgiyle kuşanmış, teknolojiyle donanmış nesiller için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu çerçevede; okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde Kıbrıs Türkünün nitelikli eğitime erişmesi için destek veriyoruz. Bugün gönderdiğimiz eğitim materyali destekleri de Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Devleti eğitim iş birliğinin güzel bir örneğidir. Bugün Kuzey Kıbrıs’a uğurlayacağımız 14 TIR'ın içinde okul öncesi eğitim setlerinden akıllı tahtalara, mesleki eğitim donanım sistemlerinden yardımcı kitaplara kadar binlerce eser ve materyal bulunuyor. Ama asıl önemlisi bu TIR'lar; milletimizle Kıbrıs Türkünün gönül birlikteliğini, kültür birliğini ve ses bayrağımız Türkçeyi taşımaktadır. Biz 6’lı masadakilerin yaptığı gibi Kıbrıs Türkü’nü bir kıyıya köşeye koyup, ikiyüzlü uluslararası toplumun gözlüğünden bakacak değiliz. Kıbrıs Türkü’nün istikbali için dertlenen yapılarla ilerleme mümkündür. Kıbrıs Türkünün dimdik var olması, Kıbrıs Türk Devleti’nin güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Bundan sonra da Kıbrıs Türk Devleti’nin kalkınma ve gelişme mücadelesine Türkiye olarak en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.





'ADA'DA BARIŞIN TEMİNATİ TÜRK ASKERİDİR'



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 30 Ocak’ta aldığı kararla Kıbrıs Adası’nda görev yapan BM Barış Gücü’nün görev süresini bir yıllığına uzattığını hatırlatan Oktay, bu kararın yanlış olduğunu söyleyerek, "Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken Rum kesiminden tek taraflı rıza alınmasının ne insani, ne diplomatik, ne de hukuki bir karşılığı yoktur. Uluslararası toplum kılıfında Akdeniz’de korsanlık devam ediyor. Bu tehditler ne Kıbrıs Türk Devleti makamlarını, ne bizi korkutabilir. Ada’da barışın teminatı BM Barış Gücü değil, Garanti Antlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’da bulunan Türk askeridir. BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.





BAKAN ÖZER: TÜM TÜRKİYE'DE MESLEKİ EĞİTİMDE ÜRETİM VAR



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Ders Alet Yapım Merkezi’nin üretim kapasitesini her geçen gün geliştirdiğini belirterek, "Türkiye’de tüm mesleki eğitimde üretim gerçekleşiyor. 2022 yılını 2,3 milyar üretim cirosuyla kapattık, İnşallah 2023 yılında 4 milyar TL’lik bir üretim kapasitesine ulaşacağız. KKTC ile etkileşimlerimiz çok hızlı devam ediyor. 25 Ocak’ta Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tüm okullarda ihtiyacın karşılanması için söz verdik. Bu üretimleri gerçekleştiren herkesi kutluyorum" dedi.



KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nden ve değerlerinden hiçbir zaman ayrılmadığını vurgulayarak, "Ana vatanımız dün olduğu gibi bugün de neyi varsa bize vermektedir. Can istedik can verdiniz, kan istedik kan verdiniz, para istedik para verdiniz, bugün kitap istedik kitap verdiniz. Bunun maddi tarafının hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan gönlünüzü verdiniz. Bu gönül bağı, bu iş birliği önemlidir" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekiler konuşmaların ardından KKTC'ye gidecek 14 TIR'ı uğurladı ve Ders Aletleri Yapım Merkezi’ni gezerek materyallerin üretimini inceledi.