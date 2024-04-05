Fransız sporcu tramplenden düşerek yaralandı!

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un da bulunduğu Olimpik Su Sporları Merkezi'nin (OAC) resmi açılış töreninde sporcu Alexis Jandard (26), dün tramplenden atlayış yaparken kayarak sırt üstü tramplene çarpıp havuza düştü ve salonda kahkahalara neden oldu.

CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE DÜŞTÜ

Jandard, dünya basınında gündem olunca sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Cumhurbaşkanının önünde düştüm. Tüm Fransa’nın önünde düştüm” dedi. Jandard, açıklamasında esprili bir dille sırtındaki birkaç sıyrık dışında durumunun iyi olduğunu ancak egosunun yaralandığını belirtti.