Fransız sporcu tramplenden düşerek yaralandı!
Fransız sporcu Alexis Jandard, dün Olimpik bir havuzun açılışında tramplenden kayarak sırt üstü havuza düştü. Jandard, esprili bir dille birkaç sıyrık dışında durumunun iyi olduğunu ancak egosunun yaralandığını söyledi.
05.04.2024 - 11:44 | | DHA
Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un da bulunduğu Olimpik Su Sporları Merkezi'nin (OAC) resmi açılış töreninde sporcu Alexis Jandard (26), dün tramplenden atlayış yaparken kayarak sırt üstü tramplene çarpıp havuza düştü ve salonda kahkahalara neden oldu.
CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE DÜŞTÜ
Jandard, dünya basınında gündem olunca sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Cumhurbaşkanının önünde düştüm. Tüm Fransa’nın önünde düştüm” dedi. Jandard, açıklamasında esprili bir dille sırtındaki birkaç sıyrık dışında durumunun iyi olduğunu ancak egosunun yaralandığını belirtti.