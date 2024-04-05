GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Fransız sporcu tramplenden düşerek yaralandı!
ABONE OL

Fransız sporcu tramplenden düşerek yaralandı!

Fransız sporcu Alexis Jandard, dün Olimpik bir havuzun açılışında tramplenden kayarak sırt üstü havuza düştü. Jandard, esprili bir dille birkaç sıyrık dışında durumunun iyi olduğunu ancak egosunun yaralandığını söyledi.

05.04.2024 - 11:44 | | DHA
ABONE OL

 Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un da bulunduğu Olimpik Su Sporları Merkezi'nin (OAC) resmi açılış töreninde sporcu Alexis Jandard (26), dün tramplenden atlayış yaparken kayarak sırt üstü tramplene çarpıp havuza düştü ve salonda kahkahalara neden oldu.

CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE DÜŞTÜ

Jandard, dünya basınında gündem olunca sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Cumhurbaşkanının önünde düştüm. Tüm Fransa’nın önünde düştüm” dedi. Jandard, açıklamasında esprili bir dille sırtındaki birkaç sıyrık dışında durumunun iyi olduğunu ancak egosunun yaralandığını belirtti.

GÜNCEL HABERLER

8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi! Bakan Koca detayları paylaştı

8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi! Bakan Koca detayları paylaştı
İğneyle kazanırken dolandırıldı! 1 TL parası kalmadı

İğneyle kazanırken dolandırıldı! 1 TL parası kalmadı
Bu sektörlerde çalışanlar işsiz kalmaz! İŞKUR duyurdu: Binlerce kişi işe yerleştirilecek, başvurular internetten...

Bu sektörlerde çalışanlar işsiz kalmaz! İŞKUR duyurdu: Binlerce kişi işe yerleştirilecek, başvurular internetten...