GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFotoğraf tutkunları Bolu'ya akın etti! 'Perseid' mesaisi başladı
HaberlerGündem Haberleri Fotoğraf tutkunları Bolu'ya akın etti! 'Perseid' mesaisi başladı

Fotoğraf tutkunları Bolu'ya akın etti! 'Perseid' mesaisi başladı

13.08.2025 - 07:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fotoğraf tutkunları Bolu'ya akın etti! 'Perseid' mesaisi başladı

Bolu'da fotoğraf tutkunları perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışıkların az olduğu ormanlık alanlara akın etti.

Haberin Devamı

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan gökyüzünde perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı. Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) üyeleri Hıdırşeyhler yaylasında yerlerini aldı.

Fotoğraf tutkunları Boluya akın etti Perseid mesaisi başladı

Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, güzel görüntülere sahne oldu.

İLGİLİ HABER

60 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar! Son çare çevre illere yöneldiler
60 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar! Son çare çevre illere yöneldiler


"IŞIĞIN EN AZ OLDUĞU YERDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Fotoğraf çekilen ortamda ışık seviyesinin en az olması gerektiğini vurgulayan BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, "Biz düzenli olarak fotoğraf dersleri veriyoruz. Hem uzun pozlama dersini burada yapıyoruz hem de yılda bir kez gerçekleşen perseid kaymalarını izlemeye geliyoruz. Bu gece de 12 arkadaş, dağlara geldik. Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız.

Haberin Devamı

Yıldız yağmurları için arkadaşlarımız hazırlığını yaptı. Bolu'da bu gece çok temiz hava var. Bolu'da bir çok yere gittik ama arkadaşlar bugün Hıdırşeyhler yaylasını tercih etti" dedi.

Güncel Haberler

Erzincan'dan çıktı dünya markası oldu! Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre kapış kapış alıyor, Hollanda, ABD ve Çin kapıda bekliyor
#Gündem

Erzincan'dan çıktı dünya markası oldu! Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre kapış kapış alıyor, Hollanda, ABD ve Çin kapıda bekliyor

Fotoğraf tutkunları Bolu'ya akın etti! 'Perseid' mesaisi başladı
#Gündem

Fotoğraf tutkunları Bolu'ya akın etti! 'Perseid' mesaisi başladı

60 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar! Son çare çevre illere yöneldiler
#Gündem

60 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar! Son çare çevre illere yöneldiler