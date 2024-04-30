Formula 1 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Formula 1 Türkiye’de en son ne zaman yapıldı, kaç defa yapıldı? Baka Işık duyurdu!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi. İstanbul Park, Formula 1 takviminde son 3 yıldır yer almıyordu. En son 2021 yılında gerçekleşen ve Mercedes Pilotu Valteri Bottas'ın birinciliği göğüslediği turnuva, 2022 ve sonraki yıllarda İstanbul Park'ı takvim dışında tutmuştu. Bakan Ersoy ise Formula 1 Türkiye yarışlarının yeniden düzenleneceği müjdesini duyurdu.

Formula 1 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, "2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor" dedi.

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