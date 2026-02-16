GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFırtına motokuryeyi köprüde yakaladı! Ambulans ve metrobüs yetişti
HaberlerGündem Haberleri Fırtına motokuryeyi köprüde yakaladı! Ambulans ve metrobüs yetişti

Fırtına motokuryeyi köprüde yakaladı! Ambulans ve metrobüs yetişti

16.02.2026 - 07:32Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Fırtına motokuryeyi köprüde yakaladı! Ambulans ve metrobüs yetişti

İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir motokurye zor anlar yaşadı. Ambulans ve metrobüs imdadına yetişti.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, ambulans ve metrobüs hızlarını düşürerek kalkan oldu. Motosiklet sürücüsü, rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerledi.

Fırtına motokuryeyi köprüde yakaladı Ambulans ve metrobüs yetişti

Köprüyü herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçen motokurye, kendisine yardımcı olan şoförlere korna çalarak teşekkür etti. Öte yandan motokuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Güncel Haberler

    Kızlar boğulurken onlar camdan kaçtı! Şoförün ifadesi kan dondurdu: İki kız kardeşin sır ölümü
    #Gündem

    Kızlar boğulurken onlar camdan kaçtı! Şoförün ifadesi kan dondurdu: İki kız kardeşin sır ölümü

    ESKİŞEHİR TOKİ kura sonuçları: 16 Şubat Eskişehir çekilişi sorgulama! Eskişehir asil ve yedek listeler belli oldu
    #Gündem

    ESKİŞEHİR TOKİ kura sonuçları: 16 Şubat Eskişehir çekilişi sorgulama! Eskişehir asil ve yedek listeler belli oldu

    AVM'nin havuzuna düşen kediyi esnaf kurtardı!
    #Gündem

    AVM'nin havuzuna düşen kediyi esnaf kurtardı!