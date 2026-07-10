Tamamen ücretsiz hizmet, yaş sınırı var! Aydın’da atıl havuz gençliğe kazandırıldı!

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Uzman antrenörler eşliğinde eğitimlerini alan çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Yüzleri her zaman gülen değerli antrenörlerimiz eşliğinde verilen yüzme kurslarımızla çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor" ifadeleri yer aldı. Öte yandan GSB Yaz Spor Okulları (Gençlik ve Spor Bakanlığı) 5-18 yaş arası çocuklar için tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor.