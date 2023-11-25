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Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.

25.11.2023 - 15:12 |
Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal edildi

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle:

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Beşiktaş-Adalar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Çengelköy-Kabataş

-Üsküdar-Aşiyan

-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

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İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde:

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Yalova-Yenikapı - 15:45

Yenikapı-Yalova - 15:45

Yenikapı-Yalova - 17:45

Yalova-Yenikapı - 17:45

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:35

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19:00

Yalova-Yenikapı - 19:45

Yenikapı-Yalova - 19:45

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