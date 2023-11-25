Fırtına birçok kenti vurdu! 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Muğla’nın Dalaman ilçe merkezinde başlayan hortum kentte korku dolu anlar yaşatırken, Dalaman Anaokulunun yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı.Muğla'da sabahın saatlerinde ilçe merkezinde başlayan hortum, devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Hortum sonucu birçok ev ve iş yerinin camları patladı, güneş enerjileri parçalandı, çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum, Dalaman Anaokulunda da büyük hasara yol açtı. Anaokulunun demir korkuluklarının yanı sıra, camlarında ve çatısında hasar oluştu. Bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü. Hortum üzerinde kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.