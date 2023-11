Fırtına birçok kenti vurdu! 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

7 tekne fırtınaya dayanamayarak batarken, vatandaşlar durumdan şikayet etti. Zor durumda olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Şu anda 7 tane teknenin battığı biliniyor. Korunaklarımız, mendireklerimiz yok, her fırtınada sorun yaşıyoruz. Geçen fırtınada yine 7 fırtına gitti. Her hafta 7 tekne mi vereceğiz? Vatandaşlarımızın emeklerine yazık. Bir an önce mendireklerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.