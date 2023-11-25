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Fırtına birçok kenti vurdu! 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok kentte kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı görülürken, 7 tekne de battı.

• 25 Kasım 2023 - 14:45 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 14:45 • Son Güncelleme:
1Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aşarken, sahil bandının bir bölümü su ile doldu. Dalgalar tekne ve denizleri adeta dans ettirdi.

2Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

7 tekne fırtınaya dayanamayarak batarken, vatandaşlar durumdan şikayet etti. Zor durumda olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Şu anda 7 tane teknenin battığı biliniyor. Korunaklarımız, mendireklerimiz yok, her fırtınada sorun yaşıyoruz. Geçen fırtınada yine 7 fırtına gitti. Her hafta 7 tekne mi vereceğiz? Vatandaşlarımızın emeklerine yazık. Bir an önce mendireklerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.

3Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kocaeli Valiliği uyardıFırtınaya karşı uyarı yapan Kocaeli Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildi.

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Kocaeli'de kanoyla denize açılan sporcular, fırtına sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kanoları alabora olan ve denizin ortasında mahsur kalan sporcular, kendilerine atılan can simidiyle kurtarıldı.

5Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İzmit Körfezi'ne kanoyla açılan sporcular ölümle burun buruna geldi. Fırtına sebebiyle ilerlemekte zorlanan sporcuların kanoları alabora olunca denizin ortasında mahsur kaldı. O esnada sahil bandında bulunan restoran çalışanları durumu fark ederek ekiplere haber verdi. Ekiplerin ve restoran çalışanlarının da yardımıyla sporculara halata bağlı can simidi uzatıldı. Uzun uğraşlar neticesinde sporcular kurtarılırken, herkes rahat bir nefes aldı.

6Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bir vatandaş devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle ağaç dayanamayarak devrildi. O esnada bir vatandaş ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen vatandaş ne yapacağını şaşırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağacın devrildiği, vatandaşın ise kaçarak son anda kurtulduğu görülüyor.

7Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Öte yandan Artvin-Ardahan karayolu Ortaköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yolunu trafiğe kapattı. Gece meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.Artvin’de etkili olan sağanak yağış, merkeze bağlı Ortaköy köyünün Taşköprü mevkiinde heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Dev kayaların düştüğü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

8Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla karaya sürüklenen teknenin, düzensiz göçmenleri taşıdığı ortaya çıktı.Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 metre uzunluğundaki Polonya bayraklı 'Loren Gdask' yelkenli tekneye binen düzensiz göçmenler, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos Adası’na gitmek üzere yola çıktı. Düzensiz göçmenlerin önünü Kumbahçe açıklarında Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri kesti. Sahil Güvenlik’i fark eden göçmenler, manevra yapıp yelkenliyi sahile doğru sürdü. Kıyıya yaklaşan düzensiz göçmenler denize atlayıp karaya çıktı ve Bodrum’a dağıldılar. Yelkenli tekne ise kuvvetli rüzgarla karaya sürüklenip yan yattı. İhbarın ardından polis ekipleri düzensiz göçmenlerin peşine düştü. Düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

9Fırtına birçok kenti vurdu 7 tekne battı, camlar patladı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Muğla’nın Dalaman ilçe merkezinde başlayan hortum kentte korku dolu anlar yaşatırken, Dalaman Anaokulunun yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı.Muğla'da sabahın saatlerinde ilçe merkezinde başlayan hortum, devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Hortum sonucu birçok ev ve iş yerinin camları patladı, güneş enerjileri parçalandı, çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum, Dalaman Anaokulunda da büyük hasara yol açtı. Anaokulunun demir korkuluklarının yanı sıra, camlarında ve çatısında hasar oluştu. Bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü. Hortum üzerinde kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.