Fırtına ağacı devirdi, vatandaş saniyelerle canını kurtardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Tokat’ta fırtına etkili oldu. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın en çok hissedildiği noktalardan biri olan GOP Bulvarı’nda bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. O sırada kaldırımdan geçen bir vatandaş saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Tehlike dolu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle sallanan ağacın bir anda devrildiği, kaldırımdan geçen vatandaşın ise uzaklaşarak son anda kurtulduğu görüldü.