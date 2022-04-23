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Fırın denetiminde memura darp! Ortalık bir anda karıştı...

Afyonkarahisar'da ekmek fırınında ramazan ayı denetimi yapan 3 görevli, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

23.04.2022 - 12:12 | | İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 3 gıda kontrol görevlisi, ramazan denetimi kapsamında Kanlıca Mahallesi’ndeki bir fırında hijyen kontrolü yaptı. Kanlıca Mahallesi’ndeki fırını inceleyen ekipler, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darbedildi.

Hafif yaralan üç görevli, olayın ardından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından, olaya ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaşıp, saldırıyı duyurdu. Görüntülerde, saldırganın kadın görevlinin elinden makbuzu alıp iteklediği, erkek görevliye ise tekme ve yumruk attığı yer alıyor.

Toç Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan, gıda kontrol ekibine saldırıyı kınadı. Karakoçan, “Faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

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