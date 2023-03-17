Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara'da! Erdoğan resmi törenle karşıladı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İki günlük çalışma ziyaretinin gündeminde, Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu ve 3’lü Muhtıra temelinde atılan adımlar olacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin, “Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz” dedi. AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Haftaya Finlandiya’nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü? Bu konu Meclise gelir mi?” sorusu üzerine “Süreç neyse o süreci işleteceğiz. İnşallah, hayırlısı. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye’nin, Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda bir karara vardığını ve bu kararı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alacağını söylemişti.

Niinistö, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Türkler, bu kararın açıklandığı anda orada olabileceğimi söylediler. Ben de elbette bu daveti kabul ettim. Beyanı almak için gidiyorum” ifadelerini kullanmıştı.