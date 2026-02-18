Fındıklı'da feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlere ve üst geçidin merdivenlerine çarptı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.02.2026 - 00:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan babası ise ağır yaralandı.

Kaza; ilçeye bağlı Kıyıcık Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Aydın sevk ve idaresindeki 08 ABJ 372 plakalı otomobil sürücüsünün Rize'den Artvin istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra yol üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerinin iç kısmına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekibi sek edildi. Araçta sıkışan Adnan Aydın ve babası Ziver Aydın sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Adnan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken babası Ziver Aydın ise olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Adnan Aydın'ın Artvin'in Borçka nüfusuna kayıtlı olduğu ve Arhavi İlçesi Ulukent Köyü Camii imamı olduğu öğrenildi.

