Filistin bayrağı çizilen merdivenler belediye tarafından beyaza boyandı: Filistin halkının davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunacağız

"FİLİSTİN BAYRAĞINI ÇİZDİKLERİNİ GÖRDÜM"

Fındıklı, Meclis-i Mebusan Caddesini Cihangir'e bağlayan Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenler dün sabah saatlerinde bir grup genç tarafından Filistin bayrağının renkleri olan yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah renklere boyandı. Bazıları, merdivenlerin Filistin’e destek vermek için boyanmış olabileceğini söylerken, bazıları ise, bayrak renklerinin merdivenlere boyanmasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Mahalle sakini Serop Benli, "Arkadaşlar bu sabah saat 06.30 gibi geldiler. 20 kişi vardılar. Gençler de vardı; orta yaşlılar da vardı. Burayı ben belediyeden onarmaya geldiklerini sandım; ama onlar gönüllü çocuklarmış. Boyamaya başladıklarında Filistin bayrağını çizdiklerini gördüm. Ben de yanlarındaydım. Kedileri besliyorum sabahları. Heyecanlı boyadılar gittiler. İyi çocuklardı, sohbet de ettik onlarla. Dünkü mitingten herhalde etkilenip heyecanla gelip yaptılar ama mutluydular. Ben de rahatsız değilim Flistin bayrağının burada olmasından. Kahvaltı ettiler ardından da arabalarına bindiler gittiler. " dedi.

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BELEDİYE EKİPLERİ BEYAZA BOYADI

Merdivenler Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde beyaza boyandı. Merdivenlere de "Ulusların Bayrakları kutsaldır. Haklı davasında yanında olduğumuz Filistin Halkını incitmemek adına merdivenlerimizde önlem alınacaktır" yazılı pankart asıldı.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINI ULUSAL SİMGELERE SAYGI DUYARAK SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Beyoğlu Belediyesi merdivenlerin beyaz boyanmasının ardından yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamada, "Cihangir’de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağı üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 4 Ağustos Pazar günü 06:00 sularında kimliği belirsiz genç bir grup tarafından merdivenlerin Filistin bayrağının renkleriyle boyandığı tespit edilmiştir. Soykırımcı katliama karşı mücadele eden Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Beyoğlu Belediyesi olarak ulusların bayraklarını kutsal kabul ettiğimizden, haklı davalarında yanında olduğumuz Filistin halkını incitmeyecek şekilde destek olmak üzere, bayrak yerine Filistin intifadasının simgelerinden olan Hanzala'nın sembolik resmi, daha sonra kalıcı olarak çizilmek üzere alana asılmıştır. Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır. Emniyet güçlerimiz eşliğinde, yapılan çalışmanın yanlış anlaşılmalara yol açmaması için komşularımız merdivenlere asılan bir pankartla bilgilendirilmiştir. Filistin halkının haklı davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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