FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Son Yarı Finalistler Belli Olurken Hangi Bahisler Tercih Ediliyor? İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

Paris Saint Germain – Bayern Münih Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyon Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı olan PSG – Bayern Münih karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %25’i Fransız ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tahmini

Bayern Münih, kupaya 10-0'lık Auckland City galibiyetiyle başlamıştı ancak sonrasında gösterdiği performans çok üst düzey değildi. Flamengo'yu 4-2 yenmeleri elbette önemliydi ancak yenilen 2 golle yine olumsuz sinyaller verdiler. PSG ise daha dengeli göründü. Luis Enrique yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken de tempolu ve taktik disipline uyumlu oynadılar. Bu özelliklerini sürdürüyorlar ve Bayern Münih'e karşı da favori onlar. Galibiyete de yakın olan PSG'nin bu maçta en az 2 gol atmasına güvenebiliriz.

Real Madrid – B. Dortmund Maç Sonucu 1

Günün en çok oynanan bir diğer maçı Real Madrid – B. Dortmund karşılaşmasına Şampiyon Oran farkı ile bahis yapan Misli üyelerinin %37’si Eflatun-Beyazlı ekibin galibiyetine oynuyor.

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Misli Yorumcusu Serkan Yetkin’in Tahmini

2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi Finalinde ve geçe sezon Devler liginin yeni formatında iki ekibin maçlarını keyifle izlemiştik. Finali 2-0 geçen sezonki maçı ise 5-2 kazanan Real yine favori durumunda. Her iki takım da Kulüpler Dünya Kupası'nda yenilgisiz. Grup aşamasında hastalık nedeniyle forma giyemeyen Mbappe her geçen gün daha iyiye gidiyor. Arda Güler, Xabi Alonso oyununda gittikçe daha çok parlıyor. Valverde çok formda… Dortmund'un orta saha oyuncusu Jobe Bellingham, Monterrey maçında turnuvadaki ikinci sarı kartını gördüğü için abisi Jude ile karşılaşamayacak. Real Madrid’in kazanmasını bekliyorum.

Hammarby – IFK Varnamo Maç Sonucu 1

Şampiyon Oranlı İsveç Allsvenskan mücadelesi Hammarby – Varnamo karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyelerinin %71’i ev sahibi ekibin galibiyetini kuponlarına ekliyor.

Misli Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini

Hammarby son 3 maçında kalesinde ciddi bir pozisyon vermeden kazanmayı başardı lige verilen aradan sonra savunmasına adeta boyut atlatmış. Önde rakiplerini bunaltacak şekilde bir topa hakimiyetlerinin bulunması bu sezon şampiyonluğa oynamalarının anahtarı olabilir. Konferans Ligi elemelerine henüz sürelerinin olması onlar adına ciddi bir avantaj ve bunu kullanacaklardır. Kendi evinde rahat bir galibiyete imza atacaklardır.

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*** Belirtilen yüzdeler değişiklik gösterebilir.

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