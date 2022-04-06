GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFETÖ'nün Meksika İmamı Osman Karaca için karar verildi
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün Meksika İmamı Osman Karaca için karar verildi
ABONE OL

FETÖ'nün Meksika İmamı Osman Karaca için karar verildi

MİT'in yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu iddia edilen Osman Karaca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Osman Karaca'nın "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karaca hakkında "Uluslararası Casusluk Yapma" suçundan ise beraat kararı verildi.

06.04.2022 - 13:23 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
FETÖ'nün Meksika İmamı Osman Karaca için karar verildi

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca getirildi. Sanık Osman Karaca savunmasında, "İddianamede Meksika’dan getirildiğim belirtilmiş, halbuki Kamboçya’dan getirildim. Eğitimciyim. 23 senedir yurt dışında kanun çerçevesinde çalıştım. Hiçbir örgütle alakam yoktur. 30 öğrencisi olan bir anaokulda çalışmaktaydım.

İddianamede Meksika imamı olduğum söylenmektedir. Meksika imamı olsam Kamboçya’da ne işim vardı? Sadece eğitimciyim, bunlar hiçbir dayanağı olmayan iddialardır. Casusluğu sadece filmlerde gördüm. Kamboçya'da okul müdürü olduğum için suçlanıyorum. Faizsiz bankacılık nedeniyle Bank Asya’yı kullanmıştım. Bylock kullanmadım. Suçlu değilim, terörist değilim. 2 yıl 9 ay 24 gündür tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Karaca'nın avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da "18 kişilik bir kreşte müdür olan müvekkilimin Meksika imamı olması imkansızdır. Terör örgütü yöneticiliği suçlaması ağırdır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

CASUSLUKTAN BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Uluslararası Casusluk Yapma" suçundan sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

TUTUKLULUĞU DEVAM

Heyet, sanık hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılmışsa da sanığın suçunun "Örgüt üyesi olmak " kapsamına girdiği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bylock yazışma içerikleri, tahliye edilmesi halinde yurt dışına çıkabileceği ihtimaliyle sanığın hükmen tutuklanmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.  

İDDİANAME

İddianamede, sanık Osman Karaca'nın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "Uluslararası casusluk" suçlarından 16 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Hakkında arama ve yakalama kararı olan Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda Kamboçya'da yakalanmış ve 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilmişti. Karaca, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.

Midyeci Ahmet'in intikamı! Midyeci Ahmet olayı nedir? Midyeci Ahmet eşi Deniz Çelebi’ye ne yaptı?
İlgili Haber
Midyeci Ahmet'in intikamı! Midyeci Ahmet olayı nedir? Midyeci Ahmet eşi Deniz Çelebi’ye ne yaptı?
2 bin 428 internet sitesine erişim engeli getirildi
İlgili Haber
2 bin 428 internet sitesine erişim engeli getirildi
Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
İlgili Haber
Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Pencereden muayeneye inceleme! Hastalar içeri alınmaya başlandı
İlgili Haber
Pencereden muayeneye inceleme! Hastalar içeri alınmaya başlandı

GÜNCEL HABERLER

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Sıradaki Haber
Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

Sıradaki Haber
Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

Sıradaki Haber
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Sıradaki Haber