Midyeci Ahmet'in intikamı! Midyeci Ahmet olayı nedir? Midyeci Ahmet eşi Deniz Çelebi’ye ne yaptı?

Sosyal medya 2 gündür, Midyeci Ahmet ile ilgili iddiaları konuşuyor. Eşinden boşanan Midyeci Ahmet’in boşandıktan sonra eski eşi ile yaşadığı anlaşmazlık adeta intikam savaşına döndü. Eski eş Deniz Çelebi’nin iddialarına göre, Midyeci Ahmet olarak bilinen Ahmet Çiçek boşanma tazminatı olarak verdiği şube için adeta bir karalama kampanyası başlattığını iddia etti. Midyeci Ahmet ile ilgili bu iddialar bir anda gündem oldu. DHA, Midyeci Ahmet’in eski eşi Deniz Çelebi ile konuştu. Peki, Midyeci Ahmet olayı nedir? Midyeci Ahmet eşi Deniz Çelebi’ye ne yaptı? İşte Midyeci Ahmet Çiçek hakkındaki iddialar!

MİDYECİ AHMET OLAYI NEDİR?

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi, anlaşmalı boşandı. Anlaşma gereği Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi. Bir süre sonra ise Ahmet Çiçek, bu yerin hemen karşısına aynı isimle şube açıp, sosyal medya hesabından eski eşinin işlettiği şubeyle ilişkilerinin kalmadığını ve oraya kendileri tarafından ürün sağlanmadığı açıklaması yaptı. DHA'ya konuşan Deniz Çelebi de, "Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Boşanırken iki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim. Burayı da aldım. Burası bana hakkıyla, ismiyle devredildi. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı" dedi.

MİDYECİ AHMET EŞİ DENİZ ÇELEBİ’YE NE YAPTI?

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı boşanarak, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu evlilikten 9 ve 3.5 yaşında iki çocukları olan çift arasındaki anlaşmaya göre Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi. 1 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş şubesini işletmeye başlayan Deniz Çelebi, eski eşi Ahmet Çiçek'in bir hafta sonra kendilerine malzeme tedarikini kestiğini ve hemen karşılarına aynı isimle şube açtığını söyledi.

'İSMİ MİDYECİ DENİZ OLSUN DEMİŞTİ KABUL ETMEDİM, KOLYEMİ SATTIM İSİM HAKKINI ÖYLE ALDIK'

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Deniz Çelebi, "Biz Ahmet Bey ile evlenirken, aslında çok ciddi borçları vardı. Bu durumları beraber aşacağımıza inandığım için Ahmet Bey ile evlendim. Evlendikten sonra Midyeci Ahmet markasını oluşturmaya başladık. İsmi ne olsun diye düşünürken Ahmet Bey bana 'ismi Midyeci Deniz olsun' dedi. Ben kesinlikle kabul etmedim. Markanın patentini alırken kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Binlerce midyeyi belki milyonlarca midyeyi ben yaptım. Sabah 07.00, gece 03.00'e kadar 4-5 yıl böyle çalıştım. Ben kamera önünde değildim, ben perde arkasındaydım. Ahmet Bey markanın yüzüydü. Boşanma esnasında anlaşamadık. Ahmet Bey egoist tavırlar içerisine girmeye başladı. Beni hikayesinde istememeye başladı. 'Boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim. İki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim ve aldım. Burası bana hakkıyla ismiyle devredildi" diye konuştu.

"BENİ BİR EŞ OLARAK DEĞİL DE ÇALIŞANI OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI"

Deniz Çelebi "Boşandıktan sonra, 15 gün içerisinde benimle franchise sözleşmesi imzalaması lazımdı. Bu şubeye mal vermesi gerekiyordu. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı. Kadın olarak güçlü durmamı istemiyor. Başarmamı istemiyor. Benim ona muhtaç olmamı istiyor. Sosyal medyada 'Çocuklarına nafaka alıyorsun zaten' diyorlar. Çocuklarımın nafakasını ben üç aydır zorla alıyorum. Midyeci Ahmet markası dededen, ya da babadan kalma bir yer değil. Biz Ahmet Bey ile emek vererek bu markayı yarattık. Midyeci Ahmet lezzeti benim elimden geçiyor, bütün reçeteler bana ait. Şu an midyeyi ben yapıyorum, kokoreci aynı yerden temin ediyorum. Yakışmadı Midyeci Ahmet'e. Beni bir eş olarak değil de bir çalışan olarak görmeye başlamıştı" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Ahmet Çiçek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahsetmek istemediğim bazı nedenlerden dolayı yıllardır hizmet verdiğimiz Beşiktaş Midyeci Ahmet ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Özellikle şu an var olan Midyeci Ahmet tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır. Gerek satılan ürünlerin gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkarılmıştır. Midye, kokoreç, gibi tedarik edilen ürünler kesinlikle tarafımızdan sağlanmamaktadır. Ürün ve hizmet ile alakalı doğacak şikayetlerden markamız sorumlu değildir" dedi. (DHA)

MİDYECİ AHMET KİMDİR?

Ahmet Çiçek, Midyeci Ahmet Midye ve kokoreç zincir makalarının sahibidir. Aslen Mardin’li bir ailede dünyaya gelmiştir. Ahmet Çiçek, kokoreç ile birlikte Midye sunumu ile de tanınmış ve Midyeci Ahmet ismi ile sosyal medya ve daha birçok mecrada ismini duyurmuştu. Babasının başlık parası olmaması nedeniyle annesini kaçırdığını ardından evlenip bir süre Mardin’de yaşadığını ardından İzmir Kadifekale’ye yerleştiklerini yapılan röportajlarda sık sık dile getirmişti. Doğum yeri bu nedenle İzmir’dir.

Burada Mardinli hemşehrilerinin midye işi yaptığını ve annesinin de kendisine midye yapmayı öğretmesi ile 8 yaşından bu yana bu işle uğraştığı biliniyor. Ardından ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmıştır. Büyüyüp kardeşleri ile beraber midye satma yaşına geldiğinde annesi vefat etmiştir. İstanbul’da Dolapdere, Hacıhüsrev ve İstiklal Caddesi, Şişhane’de Tevfik Sağlam İlkokulunun önünde. Taksim Sıraselviler’de eski Kemancı Barı önünde seyyar tezgahta satış yaptığı biliniyor. 2003 yılında Beyoğlu Balık Pazarı’nda bir dükkan açmış ve 5 yıl işletmiştir. Ardından işi daha da büyütmüş ve İstanbul Beşiktaş gibi elit bir ilçede dükkan açarak hizmet vermeye başlamıştır. Midyeleri genellikle Avşa Adası, Güney Marmara Adası ve Balıkesir bölgesinde yer alan Midye çiftliklerinde yetişmektedir. Günde ortalama 60.000 Midye satmaktadır.