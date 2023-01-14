FETÖ'nün güncel yapılanmasıyla ilgili flaş detaylar! İşte FETÖ’cülerin 5 kaçış güzergâhı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün ‘güncel yapılanmasına’ ilişkin düzenlediği iddianamede terör örgütü üyelerinin yurtdışına kaçış güzergâhlarına ilişkin ilginç detaylar yer aldı. Bir örgüt üyesinin Trakya’da Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmasının maliyetinin bin 700-2 bin 500 Euro, Bodrum’dan hızlı botlarla Yunan adalarına kaçırılmasının 3 bin Euro, İzmir’den VIP yatlarla Yunan adalarına kaçırılmasının maliyetinin ise

5 bin Euro olduğu ifade edildi.

İddianamede, nadiren de olsa Hatay üzerinden Suriye ve Artvin üzerinden Gürcistan’a insan kaçakçıları ile işbirliği kurmak suretiyle kaçışların olduğu da ifade edildi.

15 yıla kadar hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün ‘güncel yapılanmasına’ ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İddianamede, örgüt üyelerinin yurtdışına kaçış güzergahlarına ilişkin detaylar yer aldı. Özellikle ağır ceza mahkemelerinde ceza alan ve hüküm kesinleşene kadar adli kontrol hükümleri uygulanan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışına öncelik verildiği, 5 kaçış güzergâhının bulunduğu ifade edildi. Bir örgüt üyesinin Meriç üzerinden Yunanistan’a kaçmasının maliyetinin bin 700-2 bin 500 Euro, Bodrum’dan hızlı botlarla Yunan adalarına kaçmasının maliyetinin 3 bin Euro, İzmir’den VIP yatlarla Yunan adalarına kaçmasının maliyetinin de 5 bin Euro olduğu ifade edildi.

İddianamede, nadiren de olsa Hatay üzerinden Suriye ve Artvin üzerinden Gürcistan’a insan kaçakçılarıyla işbirliği kurarak kaçtıkları da ifade edildi. İllegal yollardan yurt dışına çıkacak olan örgüt mensuplarının organizasyonu yapan FETÖ/PDY üyelerine form doldurup gönderdiği, form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda sadece kaçışı onaylanan örgüt mensuplarına yardım edildiği anlatıldı.

Yapılacak işler listesi

İddianamede, kaçış işlemlerinin onaylanmasının ardından örgütün, yurtdışına çıkacak kişilere yapılacaklar listesi gönderdiği ve bu liste ile kaçış organizasyonunun detaylarına kadar planlandığı, örgüt üyelerinin kullanacakları cep telefonundan , haberleşmeyi sağlayacakları program ve giyecekleri kıyafetlerin bile önceden belirlendiği, öncü-artçı şeklinde(aile süsü verilerek) farklı araçlarla yurt dışına kaçış işlemi onaylanan örgüt mensuplarının götürüldüğü ifade edildi. İddianamede, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ceza dava dosyaları istinaf aşamasındaki örgüt mensuplarının, hükümlerinin kesinleşmesi durumunda, Yunanistan’da yaşanan kabine değişikliği sonrası Yunan hükümetinin değişen tavrından dolayı Yunanistan’a yapılan illegal geçişlerin zora düştüğü anlatıldı.

Başkalarının adına tur alıp kaçıyorlar

İddianamede, yurt dışına legal yollardan çıkmayı düşünen örgüt mensuplarının FETO/PDY kapsamında işlem görmemiş, kendi eşkallerine benzer yakınları veya 3. şahıslar ile iletişime geçerek turizm acentelerinden yurt dışı turu satın almalarını istedikleri belirtildi. İddianamede, örgüt mensuplarının bu şahısların pasaportlarını kullanarak tur ve gezi vb. organizasyonlarla yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları anlatıldı.

‘Rüyacılar’ grubu umut pazarlıyor

İddianamede ayrıca, örgütün güncel yapılanmasında “Rüyacılar” diye bir grubun bulunduğu belirtilerek, örgütün cezaevlerinde oluşturduğu cezaevi yapılanmasında tutuklu- hükümlü örgüt mensupları arasından seçilen ve “rüyacılar” olarak adlandırılan kişilerin cezaevindeki örgüt mensuplarını diri tutmak, itirafçılığı önlemek, dağılmaların önüne geçebilmek için rüyasında peygamber ve evliya gördüğünü, peygamberin bunlara “sabırlı olun hepinizi kurtaracağım, hepiniz cennete gideceksiniz” diye haber getirdiğini söyleme gibi faaliyetlerde bulundukları ifade edildi.