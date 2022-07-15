FETÖ’cü darbe başarılı olsaydı Türkiye'yi hangi felaketler bekliyordu?

FETÖ tarfından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üstünden 6 yıl geçti. Hain darbe girişimi Türkiye'de yaşayan vatandaşlarının demokrasiye inancı sayesinde engellendi. Millyet'ten Zafer Şahin darbe girişimi başarılı olsaydı yaşanabilecek felaketleri köşesinde değerlendirdi.

Şahin'in ilgili yazısı şu şekilde:

15 Temmuz 2016

Türk Silahlı Kuvvetleri adına hareket ettiklerini söyleyen darbeciler sabaha karşı 03.00’te yönetime el koyduklarını açıkladı.

Gözaltılar devam ediyor. Sabah 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Darbeci askerler tarafından ele geçirilen Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin nerede olduğu bilinmiyor.

16 Temmuz 2016

Ülkede TRT haricinde hiçbir televizyon, radyo ve internet yayını yok.

Sokağa çıkan halk darbeci askerlerle çatışıyor.

Ordudan bir kısım subaylar darbeye katılmadıklarını açıkladı.

Çatışmalar başladı.

17 Temmuz 2016

Darbeci askerler ile halk arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Başkent Ankara ve darbeye direnen şehirler ağır bombardıman altında. Ölü ve yaralı sayısı hızla artıyor.

DAEŞ bazı kuvvetlerini Türkiye’ye sevk edeceğini duyurdu. PKK ise Doğu ve Güneydoğu illerinin güvenliğini kendisinin sağlayacağını ilan etti.

18 Temmuz 2016

Bombardımanlar hız kesmiyor. Ölü sayısı binlerle ifade ediliyor.

Darbe rejimi direnenlere teslim olun çağrısı yapıyor.

19 Temmuz 2016

Birleşmiş Milletler, İstanbul ve Boğazların güvenliğini kendisinin sağlayacağını duyurdu. Askeri operasyon kapıda.

Rusya, Karadeniz ülkeleri dışında hiç kimsenin İstanbul’da güvenlikten sorumlu olamayacağını söyledi.

20 Temmuz 2016

ABD, darbe rejiminden yana tavır koyacağını, Türkiye’ye sızan DAEŞ militanlarını temizlemek için bombardımanlara katılacağını açıkladı.

Güneydoğu’da PKK-DAEŞ savaşı başladı.

21 Temmuz 2016

Ermenistan, Ağrı sınırına asker yığmaya başladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs’ın Rum toprağı olduğunu iddia edip kuzeye doğru harekete geçti. Birleşmiş Milletler askerleri İstanbul’a geldi. Bir kısım tarihi eserlerin korumaya alınması amacıyla İstanbul’daki saraylar ve müzeler boşaltılıyor. Yeni adres British Museum.

22 Temmuz 2016

Ermeni diasporasından “Ermeniler topraklarına kavuşacak” açıklaması geldi.

Bombardımanlar devam ediyor, iç savaş büyüyor.

Fransa ve Almanya darbecilere destek için Türkiye’ye asker yollama kararı aldı.

Rusya: Türkiye’de istikrar sağlanmalı.

23 Temmuz 2016

İran’ın kontrolündeki Şii milisler Türkiye topraklarında.

Bu bir kötü rüya ya da korku filmi senaryosu değil. Bu millet 15 Temmuz’da çıplak elleriyle darbeye direnmeseydi bir hafta içinde yazılanların hepsi gerçek olacaktı. 15 Temmuz kahramanlarına selam olsun. Vatan size minnettar.