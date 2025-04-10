Fethiye'de milyonluk tekneler alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı. Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.