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Fethiye'de milyonluk tekneler alevlere teslim oldu

10.04.2025 - 10:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fethiye'de milyonluk tekneler alevlere teslim oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında özel marinada bağlı bir motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Fethiyede milyonluk tekneler alevlere teslim oldu

Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı. Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Fethiyede milyonluk tekneler alevlere teslim oldu

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