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GündemKaradeniz ormanlarında endişelendiren istila! Hızla yayılıyor, ağaçlar kuruyor
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Karadeniz ormanlarında endişelendiren istila! Hızla yayılıyor, ağaçlar kuruyor

21.07.2026 - 14:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde hızla yayılan siyah renkli zararlılar, Karadeniz ormanlarının önemli türlerinden kızıl ağaçlarda büyük tahribata yol açmaya başladı. Yaprak ve gövdeleri hedef alan istila nedeniyle ağaçlarda kurumalar görülürken, bölge halkının endişesi sürüyor.

1Karadeniz ormanlarında endişelendiren istila! Hızla yayılıyor, ağaçlar kuruyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde orman ekosisteminin önemli türlerinden olan kızıl ağaçlar, son dönemde hızla yayılan siyah renkli zararlı kurtların tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İlçenin farklı noktalarında görülen siyah kurtların, kızıl ağaçların yaprak ve gövdelerinde yoğun şekilde zarar oluşturduğu görülürken, her yıl farklı bir ağaç türüne musallat olan zararlıların bu yıl kızıl ağaçlarda görülmesi, vatandaşları endişelendirdi.

2Karadeniz ormanlarında endişelendiren istila! Hızla yayılıyor, ağaçlar kuruyor

Bölge halkı özellikle dere kenarları ve ormanlık alanlarda yaygın şekilde görülen zararlılar nedeniyle ağaç yapraklarının kuruduğunu ifade ederek ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını ve ağaçların korunmasına yönelik biyolojik veya bilimsel mücadele yöntemlerinin bir an önce uygulanmasını talep etti.

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3Karadeniz ormanlarında endişelendiren istila! Hızla yayılıyor, ağaçlar kuruyor

Bölgede doğasever kimliğiyle tanınan iş insanı Yaşar Kıran, kızıl ağaçların Karadeniz'in doğal dengesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak "Kızıl ağaçlar bölgemizin en değerli doğal varlıklarından biridir. Eğer bu zararlılarla zamanında mücadele edilmezse önümüzdeki yıllarda çok sayıda ağacı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Her yıl farklı bir ağaç türünde benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle zararlının türü bilimsel olarak belirlenmeli ve çevreye zarar vermeyecek biyolojik mücadele yöntemleri vakit kaybedilmeden uygulanmalıdır" dedi.