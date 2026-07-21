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GündemGölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!
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Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

21.07.2026 - 14:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü kıyısında açan ayçiçekleri (günebakan), bölgeyi adeta sarının en güzel tonlarına bürüdü. Mavinin ve sarının muazzam uyumunu sunan tarlalar havadan dronla görüntülenirken, eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar tarlalara akın etti.

1Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

Mersin'de göl kıyısında ayçiçeği yetiştirilen tarlaların sarının tonlarına bürünen görüntüsü dronla kaydedildi.

2Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

Tarsus ilçesi Berdan Baraj Gölü çevresinde ekilen ve halk arasında "günebakan" olarak da bilinen ayçiçekleri açılmaya başladı.

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3Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

Sarı rengin hakim olduğu tarlalar, dronla görüntülendi. Bölgeyi ziyaret edenler, çiçeklerin arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

4Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

Ziyaretçilerden Gözde Yıldırım, AA muhabirine, tarlaların görüntüsünden etkilendiğini söyledi.

5Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

Mehmet Fatih Altun da göl kıyısındaki bölgenin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederek, "Burası tam bir fotoğraf noktası olmuş. Biz de bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinemizi aldık ve buraya geldik." dedi.

6Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

Abdullah Kürşat Ütük ise ayçiçeği tarlalarının görüntüsünün kartpostalları andırdığını dile getirdi.