Gölün mavisiyle günebakanın sarısı buluştu: Tarsus'taki günebakan tarlaları dronla görüntülendi!

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Mehmet Fatih Altun da göl kıyısındaki bölgenin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederek, "Burası tam bir fotoğraf noktası olmuş. Biz de bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinemizi aldık ve buraya geldik." dedi.