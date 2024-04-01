Fenerbahçe kongresi saat kaçta, 2 Nisan Fenerbahçe kongre ne zaman?

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor deplasmanında çıkan olaylarla ilgili kararlar almak üzere 2 Nisan’da olağanüstü kongreyi toplama kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe kongresi saat kaçta?

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’de gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü genel kurul toplantı günü stadyuma girişler saat kaçta başlayacaktır?

Stada girişler ve giriş kartlarının dağıtımı saat 14.00 itibarıyla başlayacaktır.

Tüzüğümüzün 24. Maddesi 2.bendi gereğince, ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi 1 hafta sonraya ertelenmek zorunda kalacaktır.