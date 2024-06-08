Fenerbahçe başkan adaylarından olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yönetim kurulu listeleri belli olmuştu. Mevcut başkan Ali Koç’un yönetiminde Acun Ilıcalı, Burak Kızılhan, Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu gibi isimler yer alıyor. Aziz Yıldırım’ın listesinde ise Mahmut Nedim Uslu, Yüksel Ekşioğlu, Mithat Yenigün gibi isimler yer aldı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi kanalda?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 30 Mayıs tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği duyuruldu.



Açıklamanın devamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yeter sayı aranmadan 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. 9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

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FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ OY KULLANMA SAAT KAÇTA?



Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Nde düzenlenecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak. Toplantının ardından oy kullanma işlemlerinin başlaması bekleniyor. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde oy sayımı gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak.



