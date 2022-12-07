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Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü

Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren 3 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk atan 25 yaşındaki Hacı Gelenler'i silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07.12.2022 - 00:06 | | Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA)
Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan Cumali Kandemir, Basir Ahmed Poyalzai ve Hacı Gelenler isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre; Hacı Gelenler, tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı. Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., Hacı Gelenler'i silahla ateş ederek yaraladı. Karın ve kasık bölgesinden yaralanan Gelenler, yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hacı Gelenler, kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayı duyan Hacı Gelenler'in yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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