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Fatih'te korkutan anlar: Metruk bina çöktü

30.09.2026 - 09:35Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Fatih'te korkutan anlar: Metruk bina çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Belediye ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış nedeniyle 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Fatihte korkutan anlar: Metruk bina çöktü

Ekiplerin yaptığı incelemede çökmenin binanın arka kısmında oluştuğu tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, belediye ekipleri bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

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