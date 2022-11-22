Fatih'te döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası

Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Savcılık, tutuklanmasının ardından Omranıfar hakkındaki soruşturmayı iki gün içinde tamamladı. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ferhad Omranıfar getirildi. Şikayetçi Şeyhmus Aykurt ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

"ÖZÜR DİLEDİ"

Sanık Ferhad Omranıfar savunmasında, "Evliyim, eşim Türk ve 3 çocuğum var. İşimi yapıyordum beyefendi arabasıyla geldi. Benden yol istedi, yol zaten vardı. Kendimden geçtim kavga çıktı. Yapmamam gereken şeyi yaptım. Kendisinden özür diliyorum, ellerinden öpüyorum pişmanım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyorum. Son derece pişmanım. Param yok, zengin değilim ama dükkanında ne kadar isterse çalışabilirim" dedi.

"ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTIM ŞİKAYETÇİYİM"

Şikayetçi Şeyhmus Aykurt ise "Yedikule'de 13-14 yıldır esnafım, servise çıkmıştım. Kendisinden yol istedim 'Buradan tır geçer' dedi. Herhangi bir küfür ve hakaret etmedim. Motorun altından döner bıçağı çıkardı. Araçta kolum kırıldı, diz kapağım parçalandı. Ölüm tehlikesi atlattım şikayetçiyim. Benden önce bir esnafa daha saldırmış bu arkadaş" diye konuştu.

GÖZYAŞI DÖKTÜ, "ŞEYTANA UYDUM"

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "Kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ferhad Omranıfar, "Önce Allah'a sonra sizin adaletinize sığınıyorum. Şikayetçiden sizin huzurunuzda da özür diliyorum ve pişmanlığımı ifade ediyorum. Başkasına bu şekilde saldırıda bulunmadım. Tekrardan ben özür dilerim şikayetçiden" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Omranıfar, "Pişmanım şikayetçi de benim bir ağabeyimdir. O an şeytana uydum. Yoksa ben zarar vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

"VEFAT ETSEYDİ ÇOCUKLARINDAN MI ÖZÜR DİLEYECEKTİ"

Şikayetçinin avukatı Ulaş Öztürk ise "Olayı izlediğinizde özür dilemekle bitirebilecek bir şey değil. 5-6 saniye kalıyor orada. 3 saniye sonra özel yapıldığı belli olan bir döner bıçağıyla aracının içinde defalarca saldırıyor. Yaklaşık 20 kere vuruyor. Araçtan inerken de eline vuruyor. Görüntüler ortadayken ifadesinde 'küfür etti' diyor. Sen de etseydin. Şah damarına gelseydi şu an vefat etseydi çocuklarından mı özür dileyecekti. Müvekkilim şok olduğunu söylüyor. Sulhe gitmek istemiyor. Maddi manevi kaybı var" dedi.

PİŞMANLIĞI NEDENİYLE CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme, "Kasten yaralama" suçundan silahla ve şikayetçinin hayati tehlike geçirmesine neden olması nedeniyle sanık Ferhad Omranıfar hakkında önce 9 yıl hapis cezası verdi. Ancak pişmanlığını dikkate alan mahkeme, cezada indirim yaparak sanık Omranıfar'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"HERHALDE 2 YIL DAHA PARMAKLARIMI KULLANAMAYACAĞIM"

Duruşma sonrası açıklama yapan Şeymus Aykurt'un avukatı Ulaş Öztürk, "Sanık duruşmada suçu kabul etti. Sanık pişmanlığını ifade etti ama son pişmanlıkta fayda etmiyor. Müvekkilim ölümden döndü. Boynuna denk gelseydi zaten şu an burada olmayacaktı. Bugün adalet yerini buldu" diye konuştu. Şeyhmus Aykurt da adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tedavim devam ediyor. Herhalde 2 yıl daha parmaklarımı kullanamayacağım gibi görünüyor. Olay anında şoktaydım hala da şoktayım. Sanığın birkaç kez arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla defalarca bu hareketi yapmış. Gereken cezayı aldı zaten. Karardan da memnunuz" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi. Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan TIR geçer" diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı. Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi. İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep ediliyordu.