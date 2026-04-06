Fatih'te bir büfeden döner bıçağı alan şahıs kendisine zarar verdi

Olay, öğle saatlerinde Sirkeci Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre C.G. isimli kişi, sahildeki bir büfeden döner bıçağı aldıktan sonra çevredekilere bağırmaya başladı. Bir süre sonra da elindeki bıçakla boğazını kesti.

Ağır yaralanmasına rağmen bir süre sahil boyunca yürümeyi sürdüren C.G.’yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kan kaybettiği sırada sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.G., daha sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, C.G.’nin eşiyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

