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Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın

Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tarihi binada maddi hasar meydana geldi.

17.11.2022 - 06:57 | | Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)
Fatih'te 3 katlı tarihi binada yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi binada çıktı. Tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Fatihte 3 katlı tarihi binada yangın

İhbar üzerine yangına, Fatih, Şişli ve Balat itfaiye grup amirliklerinden ekipler müdahale etti. Yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Binada yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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