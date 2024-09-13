Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü! 'Ses geldi, kaçtım'

Olay, saat 23.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı tarihi metruk binada meydana geldi. Giriş katında berber dükkanı bulunan bina, büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, üzerine beton ve taş parçalarının düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar enkazda arama çalışmalarına başladı. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı, K-9 arama-kurtarma köpeğiyle yapılan çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. Bölgenin tarihi binalardan oluşması ve olası bir çökme riski bulunması nedeniyle çöken binanın etrafındaki yapılar tahliye edildi. Çöken binadan çevreye saçılan enkaz parçaları, iş makinesi yardımıyla temizlendi. Çalışmaların ardından çevrede güvenlik önlemleri alan zabıta ekipleri, sokağı ve riskli binaların etrafını demir bariyerlerle kapattı. Enkazda bulunan bir duvar saatinin 23.06'da durmuş olması ise dikkat çekti

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'YIKILMIŞ, YENİDEN YAPILAN BİR BİNA KAZISI VARDI'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada; "Yıkılmış, yeniden yapılan bir bina kazısı vardı. Yanında da eski tarihi bir bina vardı. Muhtemelen bu kazıdan da etkilenen bu tarihi tescilli bina, üst katları boş alt katında bir berber esnafımız vardı. Bu binada bir çökme meydana geldi. Biz de buraya kadar geldik incelemeleri yaptık. Şu anda itfaiyemiz ve AFAD'ımız incelemeleri yaptı. Yoldan geçen bir vatandaşımızın üzerine birkaç parça taş düştü ama ayakta şu anda hastanede tedavi görüyor. Allah'a şükür hayatı bir tehlike olmadığı söyleniyor. İçeride de yapılan aramalarda İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan atlatılmış olacak. Yandaki yine tarihi bir bina, burası tarihi binaların olduğu bir yer, tedbiren o binayı da boşaltıyoruz. İtfaiye üst kattan giriyor içeride uyuyan olur bir şey olur. Yandaki bina çökecek gibi durmuyor ama olur ki bu akşam bir deprem olabilir, Allah göstermesin o zaman bu binada çökmüş olur. O yüzden boşaltmak durumundayız" şeklinde konuştu.

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'BERBER DIŞARI ÇIKMIŞTI ÇOK KORKMUŞTU'

Olay sırasında yardıma koşan bir mahalle sakini "Evde içerideydim bir ses geldi. Bende hafriyat arabası bir yere çarptı dedim çok büyük ses geldi. Camı açtım bir baktım her taraf toz duman içindeydi. Dışarı koştum baktım bir çocuk yerde yatıyor. Sonra ben tişörtümü yırttım çocuğun üstüne bıraktım. Kafasından yaralıydı yardım ettim. Bina boştu oturan yoktu, sadece bir berber vardı. Berber de kapatıp dışarı çıkmıştı. Berber çok korkmuştu" dedi.

'DÜKKANDAYDIM KAPATMAK ÜZEREYKEN SES GELDİ KAÇTIM'

Yıkılan binanın hemen altında berber dükkanı bulunan Adnan Işık, " Eski bina yıkıldı, yandaki inşaattan dolayı çok mu kazdılar ne yaptılar. Benden başka yaşayan yok binada berber dükkanım var. Dükkandaydım tam kapatmak üzereydim, bir ses gelince kaçtım. Başka kimse yok, yoldan geçen bir çocuk yaralandı hastaneye götürdüler. Binada Suriyeliler yaşıyordu çıkıp gittiler boş kaldı bina" dedi.

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