Fatih Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarına kim Fatih’te belediye başkanı oldu? Fatih yerel seçim sonuçları: AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacaklar. Belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek olan seçmen, seçim sonuçlarını il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecekler. Özellikle Fatih’te yapılan seçimlerin sonuçları, geniş bir kitle tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 31 Mart 2024'te Fatih’te Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan yerel seçim sonuçları ve oy dağılımları, gazetevatan.com adresinden takip edilebilecek.

FATİH SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını gazetevatan.com'dan anbean takip edebilirsiniz.

FATİH İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SÜRECİ VE SAATLERİ

Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.

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