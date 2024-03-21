Fatih Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarına kim Fatih’te belediye başkanı oldu? Fatih yerel seçim sonuçları: AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, halkın büyük ilgisini çekiyor. Bu seçimde, 81 il ve 922 ilçede toplamda 34 farklı siyasi parti yarışacak. Ayrıca, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandık başına gidecek. Seçim sonuçlarına büyük bir merakla bakılan Fatih gibi önemli ilçelerin sonucu da merak ediliyor. Fatih'te kimin belediye başkanı olacağı ve hangi partinin belediyeyi alacağı da heyecanla bekleniyor. İşte, Fatih yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları hakkında merak edilenler...
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacaklar. Belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek olan seçmen, seçim sonuçlarını il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecekler. Özellikle Fatih’te yapılan seçimlerin sonuçları, geniş bir kitle tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 31 Mart 2024'te Fatih’te Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan yerel seçim sonuçları ve oy dağılımları, gazetevatan.com adresinden takip edilebilecek.
FATİH SEÇİM SONUÇLARI
Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını gazetevatan.com'dan anbean takip edebilirsiniz.
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OY VERME SÜRECİ VE SAATLERİ
Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.