Fas'ta yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas'a taziyelerini iletti.

Erdoğan mesajında, 'Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız.' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRDIR"

Dışişleri Bakanlığı da resmi siteden bir açıklama yaparak Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır.