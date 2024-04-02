Fahiş fiyatlar için harekete geçildi! Marketler ve alışveriş merkezleri yakın takipte
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala fahiş fiyatlar ile ilgili harekete geçildi. Özellikle bayramlık ürünlerin fiyatlarındaki değişiklik yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince denetimlerini etkin şekilde sürdürdüğünü açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Ramazan ayı boyunca sürdürdüğümüz yoğun denetim faaliyetlerini Ramazan ayının son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince artırarak etkin bir şekilde sürdüreceğiz.
Bu kapsamda, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketler yakın takibimiz altında olmaya devam edecektir.
Bu çerçevede, vatandaşlarımıza şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını Bakanlığımızın çağrı merkezine ve Bakanlığımızın web sayfasına bildirebileceklerini bir kez daha belirtmek isteriz.
Diğer yandan da işletmelerimizin, mevzuatımıza uyum sağlama ve vatandaşlarımızı mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini, aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz.