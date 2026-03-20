Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde otomotiv parçası üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışan Murat Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler, Kaya’yı sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.